Москва, 15 августа 2022, 08:59 — REGNUM У США нет столько вооружения, сколько необходимо киевскому режиму для того, чтобы оказать влияние на ход боевых действий. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире на YouTube-канале Politeka.
По его словам, у России есть неоспоримое преимущество в процессе проведения спецоперации на Украине, ведь военная промышленность работает в режиме нон-стоп.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа украинские войска обстреляли Херсон и его пригород.
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