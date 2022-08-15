Москва, , 08:59 — REGNUM У США нет столько вооружения, сколько необходимо киевскому режиму для того, чтобы оказать влияние на ход боевых действий. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире на YouTube-канале Politeka.

Спецоперация Mil.ru

По его словам, у России есть неоспоримое преимущество в процессе проведения спецоперации на Украине, ведь военная промышленность работает в режиме нон-стоп.

«ВПК США только начал работать, чтобы создать требуемое Украине число боеприпасов. Но, чтобы поставлять их нужное количество — необходимо время.

Это не игра «Call of Duty», это не так быстро — мышкой клацнул и появились боеприпасы и техника», — пояснил Кривонос.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа украинские войска обстреляли Херсон и его пригород.

Читайте подробнее: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Херсону