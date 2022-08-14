Херсон, Украина, 14 августа 2022, 12:09 — REGNUM Украинские войска обстреляли Херсон и его пригород. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.
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«Минувшей ночью ВСУ нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду», — отмечается в сообщении.
Большая часть ракет была сбита системой ПВО, но некоторые снаряды достигли цели.
Данные о разрушениях пока не приводятся.
Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что официальный Киев «бьется в агонии», пытаясь сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и «терроризирования» местного населения.
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