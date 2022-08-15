Берлин, , 08:26 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок вооружений киевскому режиму. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Андрей Мельник Посольство Украины в Германии

«У нас сложилось впечатление, что Германия до сих пор не поставляет всего, что было бы необходимо и возможно без ослабления Бундесвера», — сказал он.

Мельник добавил, что когда речь шла о танках Leopard, которые Киев мог бы получить напрямую от промышленности ФРГ, правительство Германии «всегда приводило одно и то же оправдание, что они не хотят быть первыми».

«Очевидно, что из уважения к России они не хотят поставлять нам основные боевые танки напрямую, хотя Leopard-1 уже больше 40 лет, а ищут обходные пути через модель круговых обменов, которые затем полностью терпят неудачу или по крайней мере вызывают недовольство у заинтересованных сторон», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский принял решение об увольнении посла этой страны в ФРГ Андрея Мельника. Он покинет свой пост в сентябре.

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