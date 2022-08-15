Берлин, 15 августа 2022, 08:26 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок вооружений киевскому режиму. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Мельник добавил, что когда речь шла о танках Leopard, которые Киев мог бы получить напрямую от промышленности ФРГ, правительство Германии «всегда приводило одно и то же оправдание, что они не хотят быть первыми».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский принял решение об увольнении посла этой страны в ФРГ Андрея Мельника. Он покинет свой пост в сентябре.
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