Москва, , 18:52 — REGNUM Посол Украины в ФРГ ушел не столько в отставку, сколько на повышение. Такое мнение ИА REGNUM 18 июля высказал доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник © Посольство Украины в Германии

«Это не отставка. Это повышение. Для нацистского режима Украины и в условиях англосаксонского ига он необычайно эффективен», — заявил эксперт.

По мнению политолога, основными задачами Андрея Мельника являются постоянные унижения Германии и привлечение внимания к Украине.

«С этим он блестяще справлялся», — уверен Кобринский.

Унижение Германии на руку не только англосаксам, но и Польше, которую, в своём последнем интервью по заказу Андрей Мельник также оскорбил и унизил, заключил эксперт.

Напомним, что ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник был отправлен в отставку со своего поста в связи с переходом на другую работу.