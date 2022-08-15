Москва, 15 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Нефть марки Brent начинает сегодня, 15 августа, новую рабочую неделю снижением. Баррель североморского сорта торгуется по $97,20 и теряет около 1% стоимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Добыча нефти

На сырьевые котировки может оказывать давление фактор укрепляющегося доллара США: он неплохо восстанавливается после падения на прошлой неделе. Более крепкий доллар сокращает доступность нефти для основного объема покупателей.

С другой стороны, есть и фундаментальный фактор, способствующий продажам. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco во II квартале 2022 года, как следует из отчетности, нарастила добычу углеводородов на 16%, то есть до 13,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Для сравнения, в аналогичный период годом ранее саудовский нефтяной гигант добывал 11,7 млн баррелей в сутки.

После этого Saudi Aramco заявила о готовности увеличить производство нефти — в ее планах достичь рубежа в 13 млн баррелей в сутки. Рынок реагирует на возможность расширения поставок и продает чёрное золото.

Нефть марки Brent сегодня может двигаться в пределах $96-100 за баррель.

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