Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 12 августа, по состоянию на 15:35 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,42%, отступая до $98,19 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефтепровод на Аляске (сс) Malcolm Manners

«Укрепляющаяся американская валюта и ожидания дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США продолжают оказывать давление на котировки нефти, мешая ей вернуться в зону выше $100 долларов за баррель.

В то же время мировые инвестиционные компании среднесрочно ожидают возобновления восходящей динамики на нефтяном рынке.

В частности, попытки Европы отказаться от российского угля и сокращение потребления газа неизбежно вызывают рост спроса на нефть, о чем, в частности, свидетельствует сокращение дисконта на российскую нефть по отношению к ключевым биржевым маркам.

Кроме того, США и ряд крупнейших потребителей весной распродавали нефтяные резервы для снижения нефтяных цен. Резервы нужно пополнять.

Сегодня вечером инвесторы ждут данных о количестве работающих буровых в США и Канаде. На прошлой неделе показатель сокращался, если тенденция продолжится, возможен штурм ценами сопротивления $100», — полагает эксперт.

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