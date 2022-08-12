Москва, , 15:50 — REGNUM Сегодня, 12 августа, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,47%, до 60,95 рубля. Евро теряет 0,4%, сползая до 62,36 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Деньги Андрей Репин © ИА REGNUM

«Такая динамика российской валюты отражает процессы на международном валютном рынке, где доллар вновь растет против евро.

Американский регулятор по-прежнему более решительно настроен на ужесточение монетарной политики, несмотря на нерадостную статистику по экономическому росту.

Евроценетробанк же, напротив, не спешит закручивать гайки, пытаясь поддержать экономику ЕС в ситуации роста сырьевых цен и сокращения экспорта.

Потенциально это даст европейской экономике некоторое преимущество, но сейчас, в ситуации выхода инвесторов из рисковых активов евро продолжит смотреться слабее.

Рубль же временно достиг точки равновесия, и пока представители экономических властей и регулятора в отпусках, новым атакам не подвергается.

Однако ближе к концу августа на фоне продаж валюты экспортерами для расчетов по налогам он может попытаться вновь проверить на прочность уровень 60 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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