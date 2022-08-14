Донецк, 14 августа 2022, 19:19 — REGNUM Один человек погиб в результате обстрела Донецка киевской армией 14 августа, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»
Погиб мужчина 1954 года рождения, его жена получила ранение.
В предстаивтельстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что 14 августа ВСУ выпустили по территории республики более 30 мин и снарядов за полчаса.