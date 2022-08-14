Москва, , 18:58 — REGNUM Запад делает всё, чтобы не допустить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила 14 августа в эфире «Соловье Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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Россия «бьётся» за приезд специалистов МАГАТЭ на АЭС, сами эксперты тоже готовы приехать, готовность выражает и МАГАТЭ как структура, подчеркнула Захарова.

Как сообщалось ранее, украинская армия продолжает вести регулярные обстрелы Запорожской АЭС, при этом официальный Киев заявляет, что Россия сама обстреливает контролируемую ею станцию.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что экспертам МАГАТЭ следует посетить ЗАЭС как можно скорее.