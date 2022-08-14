Будапешт, , 18:16 — REGNUM Санкционная политика ЕС ошибочна, а ее результатом станет «разнос европейской экономики в прах», заявил 14 августа спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Ласло Кевер The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

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Преодолеть кризисы получится только в том случае «если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими», — цитируют политика РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ЕС ставили целью «пошатнуть Москву» и для этого вводили всё новые санкции, результат же оказался прямо противоположным задуманному: есть перспектива серьезного ухудшения уровня жизни граждан ЕС, а правительства уже нескольких стран Евросоюза отправились в отставку.