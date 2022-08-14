София, 14 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Болгарии резко взлетела цена на дрова на фоне дефицита энергоносителей — газа, нефтепродуктов и собственно дров. Об этом 14 августа сообщило издание «Блиц».

(сс) sweetlouise Дрова

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В качестве примеров и причин данного явления издание публикует репортаж из болгарского города Монтана, где жители пытаются запастись дровами на предстоящую зиму.

Издание отмечает, что вне зависимости от того, будет зима суровой или нет, люди спешат запастись дровами, и таким образом формируется повышенный спрос на дрова.

При этом торговцы жалуются на острейший дефицит продукта. Многие жители Болгарии заказывают дрова на зимний период, но поставщики зачастую привозят лишь часть.