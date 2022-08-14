Лондон, 14 августа 2022, 14:47 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ, сообщается на сайте ведомства.
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Утверждается, что программа будет амбициозная. В ходе подготовки инструкторы обучат до 10 тыс. военнослужащих ВСУ. По словам Уоллеса, программа поможет Украине увеличить «масштаб сопротивления».
«Используя опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить ее силы и увеличить масштаб сопротивления», — отметил он.