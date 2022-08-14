Донецк, 14 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк натовскими снарядами. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:50 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️14:05 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку минами калибра 120 мм.