Донецк, , 14:04 — REGNUM Украинские националисты обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:14 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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