Москва, , 13:32 — REGNUM За сутки российскими средствами ПВО сбиты два украинских БПЛА и 15 реактивных снарядов систем залпового огня. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

«Точка-У» VoidWanderer

Следите за развитием событий в трансляции: «"Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах н. п. Лисичанск ЛНР и Глубокое Харьковской области. Кроме того, перехвачены в воздухе: баллистическая ракета «Точка-У» над Лисичанском ЛНР и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска ЛНР, Новой Каховки и Антоновки Херсонской области», — отмечается в сообщении.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР подавлены взвод РСЗО «Град» и артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР подавлены взвод РСЗО «Град» и семь взводов гаубиц Д-30