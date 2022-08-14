Москва, 14 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. За сутки российскими средствами ПВО сбиты два украинских БПЛА и 15 реактивных снарядов систем залпового огня. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

VoidWanderer «Точка-У»

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах н. п. Лисичанск ЛНР и Глубокое Харьковской области. Кроме того, перехвачены в воздухе: баллистическая ракета «Точка-У» над Лисичанском ЛНР и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска ЛНР, Новой Каховки и Антоновки Херсонской области», — отмечается в сообщении.

Также в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР подавлены взвод РСЗО «Град» и артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30.