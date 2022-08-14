Москва, , 13:17 — REGNUM Более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«В районах н. п. Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Также ударами ВС России по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Срибное ДНР уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР уничтожено до 200 националистов 53-й механизированной бригады ВСУ