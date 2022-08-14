Мариуполь, ДНР, 14 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. До конца сентября в Мариуполе 80% жилых домов обеспечат электричеством и водой. Об этом 14 августа заявил мэр города Константин Иващенко.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

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«До конца сентября электричеством и водоснабжением будут обеспечены 80% жилых домов Мариуполя. Об этом накануне говорил с жителями Приморского района», — отметил он в своем Telegram-канале.

Сейчас, по его словам, над восстановлением электромагистралей и электросетей работают более 500 энергетиков из РФ, и порядка 100 специалистов «Мариупольсвета» и работников Республиканской энергоснабжающей компании.

Электроснабжение уже восстановлено более чем в 20% жилых домов, добавил он. Вода при этом подается во всех районах, однако из-за малого давления не на все этажи домов.

После подключения насосных к электроэнергии ситуация с водоснабжением улучшится.