Берлин, , 12:04 — REGNUM 10 самолетов, которые принадлежат российской стороне, застряли в аэропортах ФРГ на более чем пять месяцев. Это связано с закрытием воздушного пространства стран ЕС и введением санкций против РФ. Об этом 14 августа передает Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

СМИ Германии Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Самолетам запрещено взлетать и проводить полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС. Сами владельцы судов не могут их использовать или отправить в другие места.

На данный момент в Лейпциге находятся три самолета Ан-124, в аэропорту Франкфурт-Хан — Boeing 747, в Кельне — по одному Bombardier Challenger 300 и Boeing 737, в Баден-Бадене — Cessna 750, а также две машины типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express.