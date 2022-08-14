Рига, 14 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные гражданам России виды на жительство и визы. Об этом 14 августа заявил президент страны Эгилс Левитс.

Saeima Эгил Левитс

«Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство гражданам РФ, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию», — утверждает он.

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По его словам, виды на жительство не должны выдаваться и продлеваться тем жителям Латвии, «кто в будущем примет гражданство РФ и будет поддерживать спецоперацию на Украине».