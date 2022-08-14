Москва, , 11:08 — REGNUM Боевики из Сирии воевали на стороне ВСУ на Харьковском направлении. Об этом рассказал журналистам командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников, взятый в плен.

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По его словам, сирийские военные выполняли боевое задание в составе ВСУ за населенным пунктом Русская Лозовая в Харьковской области. Он уточнил, что бойцы из Сирии относились к отрядам территориальной обороны.

«Трое-четверо, я точно видел», — отметил он.

Также пленный считает, что у Киева нет возможности победить российскую армию.

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