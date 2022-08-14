Луганск, , 10:53 — REGNUM Разведчики Народной милиции ЛНР захватили во время продвижения к Соледару украинскую БРДМ-2.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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После незначительного ремонта бронемашина встала в строй и теперь служит в рядах Народной милиции ЛНР, отметили в ведомстве.

За минувшие сутки украинские войска 57 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 371 единицу боеприпасов.

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