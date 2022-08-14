Донецк, 14 августа 2022, 10:47 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ в Макеевке погиб мирный житель. Об этом 14 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«ВФУ убили мирного жителя в Макеевке. При обстреле Червоногвардейского района Макеевки на переулке Цигарелли погиб мужчина 1962 г. р.», — отмечается в сообщении штаба.
За минувшие сутки украинские войска 57 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 371 единицу боеприпасов.
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