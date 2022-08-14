* запрещённая в России организация

Москва, 14 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. У Киева нет возможности победить российскую армию. Об этом заявил журналистам командир украинского нацформирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Стрельников, взятый в плен.

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«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — оценил он шансы Киева.

Он признался, что кадровые военнослужащие подготовлены намного лучше, чем представители его формирования, а оружием, предоставленным Западом, большинство военных пользоваться не умеют.

Также он добавил, что боевики «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывали дачи под Харьковом.

8 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что точечными ударами ВКС России и ракетными войсками удалось уничтожить боеспособность «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Харьковом.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ