Командир «Кракена»*: у Киева нет шансов победить армию России
Москва, 14 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. У Киева нет возможности победить российскую армию. Об этом заявил журналистам командир украинского нацформирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Стрельников, взятый в плен.
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«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — оценил он шансы Киева.
Он признался, что кадровые военнослужащие подготовлены намного лучше, чем представители его формирования, а оружием, предоставленным Западом, большинство военных пользоваться не умеют.
Также он добавил, что боевики «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывали дачи под Харьковом.
8 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что точечными ударами ВКС России и ракетными войсками удалось уничтожить боеспособность «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Харьковом.
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ