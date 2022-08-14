Вашингтон, 14 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Страны восточного фланга НАТО заявили о необходимости расширения военного присутствия США в регионе. Об этом 14 августа пишет The Washington Post.

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В настоящее время около 100 тыс. военнослужащих США дислоцированы по всей Европе. «Более уязвимые» союзники США считают это число недостаточным. Так, страны Прибалтики и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство, чтобы ускорить поставки им вооружений.

Так, в просьбе речь идет о контрбатарейных радарах, РСЗО HIMARS, ударных БПЛА Reapers.

Как заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Сальм, данные вооружения потребуются для «сдерживания России».