Донецк, , 08:55 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку и Пантелеймоновке 7 снарядов. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:35 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️08:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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