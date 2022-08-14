Вашингтон, , 08:37 — REGNUM США близки к состоянию банановой республики. Об этом заявил замглавного редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

По его мнению, председатель Китая Си Цзиньпин видит в США не только сверхдержаву в упадке, но и «спятившую геронтократию». Он напомнил о визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Некоторые эксперты сочли, что коммунистическая партия Китая воспользовалась визитом Пелоси как предлогом для репетиции вторжения. Отлично сработано!», — сыронизировал Грей. Также он указал на очередной «ляп» Джо Байдена, который после визита в Кентукки никак не мог надеть пиджак и уронил очки.

Грей также упомянул обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа, указал на то, что в США зашкаливает уровень убийств и не решена проблема с поставками детского питания. Грей подчеркнул, что подобных проблем «в самой высокоразвитой капиталистической экономике мира быть не должно в принципе». США, отметил он, не банановая республика, но «весьма на нее похожи».