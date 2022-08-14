Берн, , 05:40 — REGNUM Легендарный нейтралитет Швейцарии подорван поддержкой антироссийских санкций. Страна не вправе быть посредником в урегулировании ситуации на Украине, заявила депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии (ШНП) Селин Амодрю в опубликованном 13 августа интервью газете Tribune de Genève.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

ШНП входит в правительственную коалицию, это крупнейшая в парламенте страны политическая сила. Партия выступает против участия Швейцарии в санкциях против России, так как видит в этом ущерб для нейтрального статуса.

«Переняв санкции Европейского союза против России, Швейцария порвала со своим легендарным нейтралитетом», — отметила Амодрю.

Парламентарий напомнила о международном успехе Швейцарии летом 2021 года. Тогда страна приняла у себя российско-американский саммит. Теперь это достижение поставлено под вопрос из-за участия в антироссийских санкциях.

Швейцарии, полагает Амодрю, не стоит поддерживать санкции, ведь именно нейтралитет позволяет усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. К сожалению, правительство страны пошло по иному пути, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Швейцарии заявил о готовности представлять интересы Украины в России. В российском МИД ответили, что об этом не может идти речи — Швейцария утратила нейтральный статус и не может быть посредником.

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