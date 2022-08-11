Москва, , 13:45 — REGNUM Швейцария не имеет права представлять интересы Украины в России, потому что страна присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом сегодня, 11 августа, на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Цюрих. Швейцария (сс) SnippyHolloW

По его словам, Швейцария утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов Украины в России. «Об это не может быть и речи», — подчеркнул

«Берн, зная мнение России, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве. Данный факт подтверждает, что интересы России на самом деле не волнуют Берн», — пояснил представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломатические интересы Киева готова представлять в России Швейцария, заявили в МИД Швейцарии.

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