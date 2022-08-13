Донецк, , 17:28 — REGNUM Ситуация, сложившаяся в Донецкой Народной Республике вокруг обеспечения населения водой, не позволяет взимать с граждан плату за её использование. Об этом 13 августа заявил глава республики Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Dnronline.su

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«Жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки, ряда других населенных пунктов более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет. Из-за катастрофических повреждений нашей системы водоснабжения в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями в большинстве городов ситуация с водоснабжением критичная», — написал он в своём телеграм-канале.

Практически полное отсутствие воды у миллионов граждан, подчеркнул Пушилин, не позволяет продолжать взимать с них плату за неё, в связи с чем было принято постановление «О бесплатной раздаче воды населению». Все убытки водоснабжающих предприятий будут полностью субсидированы из бюджета во второй половине текущего года, сообщил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецк и другие города ДНР в последние дни фактически полностью лишены возможности снабжения водой из-за непрерывных артобстрелов со стороны ВСУ. Люди вынуждены набирать воду из реки Кальмиус и других природных источников.