Москва, , 13:35 — REGNUM С начала спецоперации российские войска уничтожили более 9150 единиц украинской авто‑ и бронетехники. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотников, 365 ЗРК, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, 4858 единиц военной автомобильной спецтехники», — отмечается в сообщении.

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