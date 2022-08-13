Москва, 13 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Российские системы ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда HIMARS. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Шестаково, Сулиговка и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в ДНР.