Москва, , 13:25 — REGNUM В районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожена пусковая установка HIMARS. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

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«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе Доманёвки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 ВС Украины. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.

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