Москва, 13 августа 2022, 13:08 — REGNUM Союзные силы полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.
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«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден н. п. Пески Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в районе Краматорска в ДНР уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней.