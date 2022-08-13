Москва, 13 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В российско-американском диалоге по вопросу об обмене заключёнными действительно упоминаются имена гражданина России Виктора Бута и представителей США Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Mid.ru МИД

Как отметил в интервью ТАСС Даричев, сегодня ведётся обсуждение вопроса об обмене заключенными между двумя странами в рамках определенных президентами России и США Владимира Путина и Джо Байдена каналов.

«Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа «не навреди"», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что нормализация отношений между Россией и США возможна в случае, если американская сторона начнёт уважать российские национальные интересы.