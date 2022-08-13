Москва, 13 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Нормализация отношений между Россией и США возможна в случае, если американская сторона начнёт уважать российские национальные интересы. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Как отметил в интервью ТАСС Даричев, на данный момент оснований для поиска Россией компромиссов с властями США не видно и такое взаимодействие вряд ли возможно в условиях, когда американская сторона де-факто ведёт войну против России на Украине «до последнего украинца» и говорит, что её целью является поражение Москвы.

«Разумеется, если у американской стороны возобладает-таки здравый смысл и Вашингтон трезво оценит изменившийся геополитический ландшафт, обозначив не на словах, а на деле стремление уважать российские национальные интересы, тогда появится основа для постепенной нормализации двусторонних отношений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что географические задачи специальной военной операции Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации Украины будут расширены при поставке Западом киевскому режиму дальнобойных систем вооружений.