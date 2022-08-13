Москва, 13 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Географические задачи специальной военной операции Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации Украины будут расширены при поставках Западом киевскому режиму дальнобойных систем вооружений. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Nikita Dezhurny МИД России

«Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Даричев подчеркнул, что Россия не может позволить, чтобы на подконтрольной киевскому режиму территории было оружие, которое прямо угрожает России, республикам Донбасса и освобождённым от киевских боевиков украинским территориям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что со стороны ВСУ по Куйбышевскому району Донецка прилетело еще пять снарядов калибра 155 мм.