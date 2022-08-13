Москва, 13 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Страны Европы нарастили поставки косметики и лекарственных препаратов в Россию. Также вырос экспорт промышленного оборудования, передает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Косметика

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Так, в июне экспорт товаров из Европы в РФ частично восстановился, увеличившись на 18% в сравнении с маем. Крупнейшим экспортером стала Германия, а на II месте — Италия. Заметно выросли поставки и из Польши, и стран Прибалтики. Это следует из данных Eurostat.

Поставки промышленного оборудования и лекарств начали увеличиваться в марте на фоне опасения, что эти сектора могут затронуть санкции против РФ. По итогам июня рост по отношению к маю составил 21%.

Экспорт косметики и парфюмерии при этом поднялся на 38%, изделий из пластмасс — на 16%, электрооборудования и компонентов — на 7%, а оптических и измерительных медприборов — на 38%.