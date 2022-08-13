Донецк, , 11:25 — REGNUM Украинские войска выпустили по Байраку 10 мин. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п. Курдюмовка — н.п. Байрак: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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