Донецк, 13 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:55 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР натовскими снарядами.