Луганск, , 08:40 — REGNUM Обстрелов со стороны ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие сутки не зафиксировано. Об этом 13 августа сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«За истекшие сутки, 12 августа 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — отметил он.

Между тем, утром 13 августа украинские боевики выпустили по Макеевке и Донецку в ДНР 13 снарядов.

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