Донецк, 13 августа 2022, 08:08 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека, еще 11 — ранены. Об этом 13 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
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«За минувшие сутки, с 08:00 11 августа до 08:00 12 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 11 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике из-за срабатывания противопехотных мин пострадали два мирных жителя.
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