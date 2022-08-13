Москва, , 06:16 — REGNUM В субботу, 13 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +28… +30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара над Москвой Андрей Никитин © ИА REGNUM

В ночь на 14 августа в Москве переменная облачность, также без осадков. Температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер слабый, ночью — восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +25… +30 °C днём. Ночью — +11… +16 °C.

В воскресенье, 14 августа, днём в столице ожидается +29… +31 °C, по области +26… +31 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

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