Москва, , 03:32 — REGNUM Жаркая погода с температурой воздуха до +40 градусов ожидается в ряде регионов Поволжья и на юге России. Об этом 12 августа рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Спасение в жару Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жаркая погода постепенно распространяется благодаря антициклону из Европы на территорию России. Как уточнил метеоролог, антициклон обширный, его влияние будет очень мощным. Жаркая погода будет распространяться сначала в центре европейской России, затем на юго-восток, в Поволжье и на Урал.

«Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — +37…+38 градусов, а в Калмыкии — даже до +40 градусов», — отметил Вильфанд.

Также специалист уточнил, что к концу предстоящей недели на юге Ростовской области и в Краснодарском крае установится жаркая погода с температурой днём до +37…+38 градусов, в континентальных районах Крыма днём тоже будет жарко — +35…+37 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как пояснил Вильфанд, жаркая погода, установившаяся в ряде регионов России с начала августа, только поможет уборке урожая.

Читайте ранее в этом сюжете: Метеоролог: дефицит осадков в ряде регионов только поможет убрать урожай