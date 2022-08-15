Москва, 15 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. С момента начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели в отношении России шесть пакетов санкций, включающих более 10 тысяч ограничений. Москва, реагируя на недружественные действия, инициирует волны ответных мер. Постепенно конфронтация проникает в Арктику, где Россия обладает неоспоримым лидерством — как в военной сфере, так и в судоходстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Русская Арктика

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В ответ на недружественные действия западных стран 12 июля правительство РФ приняло решение о прекращении действия меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров (ССМ) в Санкт-Петербурге и Калининграде. После этого, 9 августа, руководители оборонных штабов Канады, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Соединенных Штатов приняли участие во встрече, чтобы обсудить российскую угрозу в Арктике, а также скоординировать сотрудничество между арктическими государствами.

Что из себя представляет российская угроза в Арктике?

Иван Шилов ИА REGNUM Россия в Арктике

Согласно данным 2021 года, в состав Северного флота России входит 41 подводная лодка, восемь из которых оснащены баллистическими ракетами. Помимо этого, 38 кораблей, среди которых тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который находится в ремонте. Планируется, что ремонт с модернизацией завершится в первой половине 2023 года. Его оснастят зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».

Также для российского военно-морского флота построили самую длинную в мире подводную лодку «Белгород». 8 июля 2022 года состоялась торжественная церемония передачи подводного судна. По мнению западных экспертов, «Белгород» является «подводной ударной и разведывательной платформой для широкого спектра задач, она может обнаруживать объекты на дне океана и манипулировать ими, в том числе коммуникационные кабели, которые она может либо прослушивать, либо перерезать».

Российские военные базы в Арктике состоят из старых советских и построенных новых баз. Россия проводит активную модернизацию полярных баз, где строит новые радарные станции, проводит учения с участием флота и авиации, испытывает новое современное оружие.

Одними из таких баз являются «Арктический трилистник», который расположен на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, и «Северный клевер» — на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2021 году построено 117 зданий и сооружений. Также в 2022 году предусмотрено проведение работ на 28 объектах в Арктике.

10 августа на сайте Минобороны России появилась новость о проводимой комплексной командно-штабной тренировке объединений ВВС и ПВО Северного флота. Согласно сообщению, авиация и подразделения противовоздушной обороны Северного флота отработают действия в условиях Крайнего Севера и Арктики. Помимо этого, будет произведена проверка способности командиров и штабов планировать применение авиации и войск ПВО. В учениях примут участие боевые корабли, самолёты Ил-38 и вертолёты Ка-27.

Если говорить о Северном морском пути, то 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин передал полномочия по организации судоходства на Северном морском пути Росатому. Подписанный главой страны закон должен повысить эффективность организации судоходства по СМП. Таким образом, Росатом будет организовывать разработку маршрутов плавания судов и использование судов ледокольного флота в акватории СМП, проводить операции по ликвидации последствий загрязнения акватории с судов опасными и вредными веществами и т.д.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Помимо этого, председатель правительства Михаил Мишустин 4 августа утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. Целью создания стратегического документа стало обеспечение надёжной и безопасной перевозки грузов по Севморпути.

«Для того чтобы Северный морской путь действительно стал новым мировым транспортным коридором, чтобы движение по нему было экономически целесообразным и безопасным, предстоит сделать очень многое. Надо построить новые ледоколы, спасательные и вспомогательные суда, создать терминалы для реализуемых крупных инвестиционных проектов. Вся эта масштабная работа разделена по отдельным разделам. Каждое направление расписано по годам с соответствующими источниками финансирования. Всё это собирает картину развития Северного морского пути в единое целое. Прописаны плановые показатели, они согласованы с Министерством финансов и ведомствами, которые за выделенные направления отвечают», — пояснил вице-премьер РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

В план развития Северного морского пути до 2035 года входит более 150 мероприятий, которые структурированы в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства, а также управление и развитие судоходства. Общий объем финансирования плана оценивается почти в 1,8 трлн рублей.

Позиция Москвы понятна: повысить привлекательность российского транзита и улучшить экономическое развитие России путём отказа от евразийского грузового маршрута через Суэцкий канал.

Для осуществления этих целей необходим ледокольный флот. Отдельный раздел плана посвящён созданию судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта «Лидер», и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей.

«Предусмотрены мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота из 46 судов, оснащению арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС вертолётами. Также будет создана арктическая спутниковая группировка, которая обеспечит гидрометеорологическое и навигационное сопровождение судоходства и позволит оценивать изменения климата», — говорится на сайте правительства России.

«За последние два года у нас увеличено количество атомных ледоколов с четырёх до шести. Наш флот пополнился двумя самыми мощными в мире ледоколами — это «Арктика» и «Сибирь» мощностью 60 МВт <…>. В настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола. Три на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, один на «Звезде» в Приморском крае. Планируемые сроки ввода их в эксплуатацию и сдачи: первый — конец 2022 года, остальные — 2024, 2026 и 2027 годы», — заявил вице-премьер России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Эксперт американского журнала The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы «оружием для захвата Арктики». Он считает, что для этого не требуется сверхзвуковое оружие и самолеты-невидимки, а только ледокол класса «Лидер».

«Россия является одной из стран, лучше всего подготовившихся к глобальному потеплению <…>. По мере того как Земля нагревается, ледоколы становятся все более актуальными. Какой бы стране ни была интересна арктическая зона, ей все равно придется пробивать лед. Тот, кто доберется туда первым, победит. А Москва опережает всех», — пишет Ларсон.

Подводя итог складывающейся геополитической и геоэкономической обстановки в мире, можно сказать: «У России есть только два союзника — её армия и флот».