Донецк, , 18:31 — REGNUM Число пострадавших в результате обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до трёх. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.

Обстрел Mil.gov.ua

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Сообщается, что в результате сегодняшнего обстрела украинскими вооруженными формирования Кировского района Донецка число раненных возросло до трех человек и еще два мирных жителя погибли.

Ранее сообщалось о двух погибших при обстреле.