Москва, , 13:11 — REGNUM Оттолкнувшись от февральских минимумов в районе отметки $93 за баррель, отмеченных ранее в течение недели, нефть продолжила развивать импульс восстановления на торгах 11 августа, прибавив за день 2,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 12 августа, нефть марки Brent сохраняет небольшой восходящий уклон, осциллируя в районе психологического уровня $100 за баррель.

Так, после обвала на прошлой неделе котировки завершают торговую пятидневку ростом, но понижательные риски сохраняются, угрожая дальнейшему восстановлению рынка.

Опасения по поводу рецессии подугасли благодаря слабым данным по американской инфляции, которые предполагают менее агрессивный подход ФРС к повышению ставок.

Однако неуверенность относительно спроса на энергоносители сохраняется, и это препятствует более выраженному подъему цен.

Неопределенности в этом вопросе добавили противоречивые прогнозы ОПЕК и МЭА. ОПЕК в своем ежемесячном докладе понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2022 году на 260 тыс. баррелей в день, до 3,1 млн баррелей.

Тем временем МЭА повысило оценку спроса до 2,1 млн баррелей в день, сославшись на недавний взлет цен на газ.

С технической точки зрения настал решающий момент для Brent, которая впервые более чем за неделю вернулась к отметке $100.

Если баррелю не хватит фундаментальных аргументов для уверенного прорыва этого уровня, можно ожидать возобновления продаж», — считает эксперт.

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