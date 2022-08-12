Москва, , 13:05 — REGNUM Доллар сохраняет восходящий уклон третью сессию подряд, но при этом остается в русле привычного тесного диапазона. заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль и доллар © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль 11 августа дошла до зоны 60,80 руб. и сегодня, 12 августа, пытается преодолеть этот промежуточный барьер на пути к отметке 61 рубль.

Прорыв этой отметки которой ознаменует собой выход из проторгованного канала, в котором котировки заперты с начала августа.

Тот факт, что в последние дни доллар тяготеет к уровню 61 руб., может сигнализировать о надвигающемся восходящем прорыве, тем более что у рубля сейчас нет выраженных доводов в пользу существенного укрепления от текущих уровней.

А вот предпосылки для смещения со временем в более низкий диапазон остаются в силе — в ожидании возобновления бюджетного правила.

Также по мере наращивания импорта в сочетании с замедлением роста экспорта трейдеры уже не рассматривают агрессивные покупки, отдавая предпочтение краткосрочным спекулятивным сделкам.

Если паре не удастся прорваться через отметку 61 руб. в ближайшей перспективе, котировки останутся в прежнем коридоре, и чем дольше продолжается консолидация, тем более волатильным может оказаться выход из этой фазы», — пояснил эксперт.

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