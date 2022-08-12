Москва, 12 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,47%, до 60,95 рубля. Евро теряет 0,4%, сползая до 62,36 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

«Такая динамика российской валюты отражает процессы на международном валютном рынке, где доллар вновь растет против евро.

Американский регулятор по-прежнему более решительно настроен на ужесточение монетарной политики, несмотря на нерадостную статистику по экономическому росту.

Евроценетробанк же, напротив, не спешит закручивать гайки, пытаясь поддержать экономику ЕС в ситуации роста сырьевых цен и сокращения экспорта.

Потенциально это даст европейской экономике некоторое преимущество, но сейчас, в ситуации выхода инвесторов из рисковых активов евро продолжит смотреться слабее.

Рубль же временно достиг точки равновесия, и пока представители экономических властей и регулятора в отпусках, новым атакам не подвергается.

Однако ближе к концу августа на фоне продаж валюты экспортерами для расчетов по налогам он может попытаться вновь проверить на прочность уровень 60 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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