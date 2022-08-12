Пекин, 12 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Китай вводит санкции против замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте, а также приостанавливает любые обмены с данным министерством, сообщили 12 августа в пресс-службе МИД КНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«В ответ на злостные и провокационные действия Вайчюкявичюте китайская сторона приняла следующие решения: ввести санкции против Вайчюкявичюте, приостановить любые формы обмена с министерством транспорта и коммуникаций Литвы, а также приостановить обмены и сотрудничество в области международных автомобильных перевозок с Литвой», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вайчюкявичюте заявила, что власти Литвы поддерживают заявление стран G7 о ситуации в Тайваньском проливе.

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